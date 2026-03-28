山時聡真（20）、菅野美穂（20）がダブル主演した映画「90メートル」公開記念舞台あいさつが28日、都内で行われた。中川駿監督（38）が「めちゃくちゃエゴサーチする」「1分以内に『いいね』すると思う」と観客に呼びかけた。人生の岐路に立つ息子と、難病を抱えながらわが子を思う母の絆の物語。中川監督が、自身の実体験をもとにオリジナル脚本を手がけ、感動の声が相次いでいる。監督は「めちゃくちゃ僕エゴサーチするんですよ