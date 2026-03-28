◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムは４回までに２点をリードしながら、５回に先発・達が捕まり一挙５失点。２戦連続で序盤のリードを守れず、ペイペイドームで開幕３連敗した２２年以来、４年ぶりに開幕連敗スタートとなった。新庄監督は試合後、報道陣の前に姿を見せると開口一番「人生切り替えが大事（笑）。もう忘れた」と切り出した。５回に突然乱れた達には「周東くんの