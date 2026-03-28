◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２８日・東京ドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手が２点ビハインドの９回にプロ初登板した。右腕は先頭の高橋を見逃し三振に抑えると、１番の近本を３球で空振り三振に斬った。続く中野には四球を与えたが、森下を三ゴロに打ち取り無失点に抑えた。前日の同戦では同期のドラフト１位・竹丸和幸投手が開幕投手を務め、６回１失点で球団初の新人開幕白星を挙げており、２戦連続でルーキ