“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）の愛馬であるイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が、３月２８日の中山１０Ｒ・伏竜Ｓ（３歳オープン、ダート１８００メートル＝１０頭立て）に出走して４着だった。レースは大外の１０番枠から中団に取りつき、３、４コーナーでは４番手まで進出。直線ではしぶとく追い上げて、４着を確保した。初コンビだった横