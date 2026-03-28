◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（２８日・マツダスタジアム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手＝東北福祉大＝がプロ初登板初先発して、７回３安打１失点（自責０）で降板した。５回まで１安打と危なげない投球でゼロを並べた。６回に広島の先発・ターノックに右中間への二塁打を許し、１死二塁とこの日初めて得点圏に走者を置いたが、続く平川を空振り三振、中村奨を二飛に打ち取り、無失点で切り抜けた。無失点のまま