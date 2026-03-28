◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第５節町田１―１（ＰＫ１―３）川崎（２８日・Ｇスタ）川崎はアウェー町田戦で１―１から突入したＰＫ戦で敗れ、今季初の連敗を喫した。前半４１分に、町田がＦＷ相馬のクロスからＦＷエリキが先制点。川崎は後半１４分にＦＷエリソンの得点で追いついたが、今季３度目のＰＫ戦で初黒星となった。２２日の前戦・神奈川ダービー、横浜Ｍ戦（ＭＵＦＧ国立）では０―５の大敗。この日は主将