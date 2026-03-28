インフルエンサーのてんちむと実業家の三崎優太氏が２８日、結婚したことを発表した。三崎氏とてんちむは連名で「御報告いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、１月３０日に入籍したことをご報告させていただきます。これまで長年の友人だったのですが、２０２６年の１月１日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでした