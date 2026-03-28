音量や明るさの調整、アラームの設定など、よく使う操作も毎回「設定」を開くのはちょっと面倒。もっと手軽に操作できたらいいのに、と思うことはありませんか？そんなときに便利なのが、「コントロールセンター（Androidはクイック設定パネル）」。今回は、その便利機能の使い方をご紹介します。コントロールセンターって？iPhoneでは「コントロールセンター」、Androidでは「クイック設定パネル」という画面を知っていますか？