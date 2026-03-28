北京五輪のカーリング女子日本代表で銀メダルを獲得した「ロコ・ソラーレ」所属の吉田知那美選手（34）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。チームメイトで妹の吉田夕梨花選手（32）との2ショットを披露した。「お姉ちゃんになったな、わたし」吉田知那美選手は、「28年経ってようやくおんぶの上ポジションを譲りました！お姉ちゃんになったな、わたし」といい、妹・吉田夕梨花選手をおんぶするショットを含む2枚を投稿