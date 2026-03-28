プロ野球の開幕戦が27日に行われ、長野県中野市出身で横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手が初回に先頭打者ホームランを放ちました。27日に横浜スタジアムで行われた、DeNAとヤクルトとの開幕戦。中野市出身の27歳、DeNAの牧秀悟選手は1番・セカンドでスタメン出場しました。1回のウラ、その初球でした。牧選手はヤクルト吉村投手の初球をとらえ、ライトスタンドに先頭打者ホームランを放ちDeNAが先制します。開幕