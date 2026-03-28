5回、走者一掃の逆転二塁打を放ちガッツポーズするソフトバンク・近藤＝みずほペイペイドームソフトバンクが逆転勝ち。0―2の五回に近藤の3点二塁打など4連打で5点を奪った。八回は山川が2戦連発のソロ。松本晴は変化球に切れがあり、6回2失点で8奪三振と好投した。日本ハムの達は五回に崩れ、5失点で降板した。