映画『チェイサーゲームW水魚の交わり』完成報告プレミアムイベント（5月15日公開）が28日、都内で行われ、菅井友香、中村ゆりか、太田勇監督が登壇した。【写真】ファン歓喜！仲良しショットが止まらない菅井友香＆中村ゆりかドラマ「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」から7年後。樹（菅井）と冬雨（中村）は、中学生になった娘・月（岡本望来）とともに、静岡県・伊東市で暮らしている。家事や子育て、仕事に追われる日