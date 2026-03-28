「巨人−阪神」（２８日、東京ドーム）プロ入り初の開幕ローテ入りとなった今季初登板で八回途中まで快投を演じていた高橋遥人投手が打球を左膝に受けるアクシデントに見舞われた。七回まで２安打無失点。続投したこの回も先頭の増田陸を三振に仕留めたが、続く中山の打球が高橋の左膝を直撃。打球は一塁方向へ転がり、一ゴロとなったが、高橋は治療のため、一時ベンチで退いた。それでも再びマウンドに上がると、代打・丸