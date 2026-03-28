俳優でタレント松尾貴史（65）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。落語芸術協会に入会したことをぽろりと漏らした。生放送の野球談義をしているときに思わず落語芸術協会（芸協）に入会したことを告白した。兵庫県西宮市に住んでいたこともあって、父親が阪神ファンであることから自然と父親の機嫌を先回りして阪神ファンになったことを話した。さらに父親が最初が巨