3月24日（現地時間23日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでブルックリン・ネッツと対戦した。 レイカーズはルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンの5人が先発出場。右ふくらはぎの痛みで欠場していた八村は、3試合ぶりにベンチから出場を果たした。