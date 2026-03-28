7月より放送されるオリジナルアニメーション『さよならララ』のメインビジュアル第2弾が公開された。 参考：TVアニメ『さよならララ』新キャストに深見梨加＆村瀬歩小出卓史監督によるメインPVも 本作は、『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として発表さ