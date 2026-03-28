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【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節】(藤枝サ)藤枝 1-1(PK2-4)札幌<得点者>[藤]浅倉廉(67分)[札]原康介(57分)<警告>[札]佐藤陽成(4分)主審:谷本涼└札幌が3連勝逃すもPK戦勝利!! 槙野藤枝に追いつかれるも勝ち点2獲得