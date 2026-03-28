【J1百年構想リーグ EAST第5節】(Gスタ)町田 1-1(PK3-1)川崎F<得点者>[町]エリキ(41分)[川]エリソン(59分)<退場>[町]エリキ(78分)<警告>[町]前寛之(90分+4)主審:上田益也└町田GK谷晃生が今季J初のPK戦3ストップ、FWエリキ一発退場も勝ち点2獲得!!FW宮城天のポジションも注目された川崎Fは勝利ならず