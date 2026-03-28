[3.28 J1百年構想リーグEAST第5節延期分 町田 1-1(PK3-1) 川崎F Gスタ]J1百年構想リーグEAST第5節延期分が28日に行われ、FC町田ゼルビアが川崎フロンターレをPK戦の末に破った。GK谷晃生は今季Jリーグ初のPK戦3ストップの活躍を見せた。川崎Fは直近の横浜F・マリノス戦を0-5で落としたなか、4試合ぶりに先発入りするFW宮城天をメンバー表にDFとして記載。DFが5人並んだことで3バックの採用も予想されたが、実際は宮城がトップ