【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節】(ニッパツ)横浜FC 1-3(前半0-1)湘南<得点者>[横]ジョアン・パウロ(90分+6)[湘]太田修介(25分)、渡邊啓吾(65分)、田村蒼生(88分)<警告>[横]須藤大輔(18分)、細井響(90分+2)、駒沢直哉(90分+3)[湘]長澤徹(39分)、武田将平(53分)、太田修介(65分)、渡邊啓吾(84分)主審:中川愛斗