[3.28 J2・J3百年構想リーグEAST-B第8節 藤枝 1-1(PK2-4) 札幌 藤枝サ]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは28日、第8節を各地で開催した。藤枝MYFC対北海道コンサドーレ札幌は1-1で終了し、PK戦は4-2で札幌が勝利した。札幌は前半14分、MF木戸柊摩が敵陣手前からグラウンダーの絶妙なスルーパスを供給し、走り込んだMF佐藤陽成がペナルティエリア右まで侵入。ダイレクトで折り返したボールをMF原康介がフリーで合わせたが枠には持っ