【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節】(ロートF)奈良 5-1(前半2-0)金沢<得点者>[奈]田村翔太2(15分、70分)、田村亮介(40分)、森田凜(49分)、國武勇斗(89分)[金]畑尾大翔(80分)<警告>[金]松本大輔(69分)主審:小林健太朗