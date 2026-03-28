【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節】(長良川)岐阜 5-1(前半2-0)長野<得点者>[岐]川本梨誉3(6分、45分、75分)、松本歩夢(78分)、泉澤仁(86分)[長]大野佑哉(90分+3)<退場>[長]行徳瑛(24分)主審:大穂祐太