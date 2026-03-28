F1日本 GP予選サーキット：日本／鈴鹿天気：晴れ路面状況：ドライ気温：16.4℃路面温度：26.1℃ F1日本 GPの予選が鈴鹿で行われ、K.アントネッリ（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はO.ピアストリ（MCL）となっている。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ1位 K.アントネッリ（MER）1:30.035／1:29.048／1:28.778／152位