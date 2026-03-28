「のり巻きにんじん」【画像で見る】好きな量を巻いてパクッ「のり巻きにんじん」彩りも良く食卓に積極的に取り入れたいにんじんですが、レシピを考える時間がないとなんとなく汁物や煮物に使うばかりになってしまうことも。塩もみにんじんを用意しておけば、さっと食卓に1品増やすことができちゃいます。火を使わずに作れるにんじんの時短レシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄山かづえさん料理研究家。分かり