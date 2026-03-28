フィギュアスケートの世界選手権は27日（日本時間28日）、女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）で首位に立っていた坂本花織が158.97点をマークし、合計238.28点で2年ぶり4度目の優勝を飾った。今大会を最後に現役引退となる最強女王が、文字通り有終の美を飾った。2位には千葉百音が入り、ミラノ・コルティナ五輪の銅メダリスト中井亜美は9位に終わった。ISU（国際スケート連盟）や専門