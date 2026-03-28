フジテレビの宮司愛海アナウンサー（34）が28日、自身のインスタグラムを更新。メインキャスターを務める夕方の報道番組「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・42）からの卒業と、今秋からの海外留学を改めて報告した。宮司アナは「イット！」27日放送内で番組卒業と、秋から海外の大学院に進学することを報告していた。インスタグラムでは「はじめは、思い返せば恥ずかしくて穴を掘って隠れてしまいたいほど何も知らなか