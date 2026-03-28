◇パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイD）ソフトバンクは逆転で2連勝。開幕5連勝した2023年シーズン以来3年ぶりに開幕連勝スタートを切った。2点を先制されたが、打線が跳ね返した。5回に1死満塁のチャンスをつくると近藤の走者一掃二塁打など4連打で一挙5得点。相手先発の達をKOした。8回には主砲・山川が2試合連発の2号ソロでダメ押し。先発の松本晴は6回2失点で今季1勝目。初の