俳優の青木崇高（46）が27日放送のTBS「ララLIFE」（金曜後11・30）に出演。女優の田中麗奈（45）について語った。この日は田中がVTR出演し、モロッコ発祥のタジン鍋を使って料理をすることに。MCの青木とは親交があり「崇くんはお友達なのでちょっと照れくさいですね。これも見てるってことですもんね。いえ〜い。頑張るよ〜」「きょうは崇くんが見守ってくれていると信じて、私のポンコツぶりも見せていきたい」とコメント