「日経賞・Ｇ２」（２８日、中山）４番人気のマイユニバースが豪快に差し切って重賞初制覇を飾った。道中は後方で脚を温存。直線で外に持ち出すと、矢のように伸びて先頭でゴールに飛び込んだ。２着が２番人気のミクニインスパイアで、３着が３番人気ローシャムパーク。勝ち時計は２分３０秒７（良）。１番人気のコスモキュランダは７着に敗れた。３０００勝をこの馬で決めた横山典は、連勝で重賞初制覇に導き、ゴール後は拳