アニメ『呪術廻戦』のスペシャルステージイベントが28日、東京ビッグサイトにて開催された「AnimeJapan 2026」内で行われた。榎木淳弥(虎杖悠仁役)、緒方恵美（乙骨憂太役）、中井和哉（秤金次役）、杉田智和（日車寛見役）が登壇し、作品について語った。【写真】『呪術廻戦』4人集結！クイズ企画も実施した『アニメジャパン』の様子最初のコーナー「じゅじゅクイズ〜in AJ結界(コロニー)〜」では、「死滅回游 前編」の中でも