俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。手作りのアイデアピザを妻・花音さんが絶賛したことを明かした。【映像】川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「昔からピザが大好き」と切り出し「海外生活も多くアメリカ イギリス オーストラリアにいた時もよくピザを食べられる店を探したものだ」と告白。「今回はアイデア料理を自分で作ってみました」と、アイデアピザの写真を公開した。続けて「バターを