「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）１番人気に支持されたアルトラムス（牡３歳、栗東・野中）が直線で長くいい脚を使って重賞初制覇を飾った。道中は５番手を追走。直線に入って徐々にギアを上げると、先に抜け出した内のローベルクランツ（牡３歳、栗東・小林）を差し切り、４分の３馬身差をつけた。７頭立てで行われた一戦で、３着にはカフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作）が入った。勝ち時計は１分４５秒１（良）。