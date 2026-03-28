新日本プロレスは２８日、ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（５月１４日、後楽園ホールで開幕）の出場選手第１弾を発表した。今年のＢＯＳＪ出場選手全２０名は、この日から４月２日まで毎日３選手ずつ発表される。最後の２選手とブロック分けは４月４日両国国技館大会で発表される。第１弾として名前を連ねたのは、前年度覇者の藤田晃生、現ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ、２