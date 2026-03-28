2年連続世界一のチャンピオンリングが選手に米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦の前に昨季世界一を記念したチャンピオンリングの贈呈式を行った。金色に輝くリングは、実に318個のダイヤモンドがあしらわれている特製品。さらに様々な作り込みも明らかになっている。昨年のワールドシリーズMVPの山本由伸、大谷翔平らドジャースナインがリングを受け取った。最後は球団のレジェンド