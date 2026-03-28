「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが２７日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演。父親について言及した。番組では個人情報を明かすのは「嫌です」と言い、食べているケーキの種類すら知られたくないというあの。しかし番組内で司会の笑福亭鶴瓶に「いくつくらいから音楽活動をしたいと思ったの？」と尋ねられた。するとあのは「父が元々バンドマンで…」と話し始めると、鶴瓶と「Ｋｉｓ―Ｍ