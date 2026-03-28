俳優の津田寛治と渡辺哲が２８日、東京・新宿ケイズシネマで主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督）初日舞台あいさつに登壇した。これまで、何度も共演を重ねている２人の今作のシーンは、全てアドリブであることを明かした。あうんの呼吸での演技に現場のスタッフらもずっと笑顔だったというが、渡辺は「僕はあんまり（何も）考えてないから」と笑い飛ばした。過去に津田が監督を務めた作品にも多数出演するなど