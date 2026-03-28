３月２８日の中山１０Ｒ・伏竜Ｓ（３歳オープン、ダート１８００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のダノンバーボン（牡、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が、無傷の３連勝を飾った。勝ち時計は１分５０秒９（重）。五分のスタートから道中は好位３番手をキープ。前の２頭を見る形で運び、４コーナーで持ったままで先頭に取りつくと、堂々と抜け出して２着に逃げ粘ったドンエレクトスに３馬身半差をつける完勝だっ