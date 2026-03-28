◆ファーム・リーグ日本ハム―巨人（２８日・鎌ヶ谷スタジアム）巨人の大勢投手が、ＷＢＣ以来初実戦に臨んだ。６―０の８回から登板し、１回無安打無失点投球を披露した。この日の最速は１５５キロだった。８回、先頭の大塚には左翼・平山の失策で出塁を許し無死二塁のピンチを招いたが、続く有薗を１５４キロで中飛に打ち取って１アウト。後続の山口を１３９キロのフォークで空振り三振に仕留めると、中島卓も１５４キロで