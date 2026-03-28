◆プロアマ交流戦巨人３軍３―２東農大（２８日・ジャイアンツ球場）右ふくらはぎの肉離れのため、故障班でリハビリを続けていた巨人・浅野翔吾外野手（２１）が３軍で「１番中堅」で実戦復帰した。空三振、右飛の２打数無安打に終わったが、守備でも軽快な動きを見せ「何事もなく、今日試合に復帰できて良かったです。これからはファームでしっかり結果を出して１軍に呼ばれるように頑張ります」とコメントした。打線は０―