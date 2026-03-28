◆パ・リーグロッテ―西武（２８日・ＺＯＺＯマリン）２４年育成ドラフト１位左腕・冨士大和投手が２８日、１軍公式戦デビューを飾るも、１死も奪えず降板となった。４点ビハインドの６回から２番手として登板。先頭の寺地に左前安打を許すと、続くソトに今季１号の左翼スタンドへの２ランを献上。その後も連打で１点を失うと、続く打者にも右前安打を許し、無死一、三塁としたところで西口監督が交代を告げた。３番手として