お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆきが２８日、初プロデュースしたレトルトカレーの発売記念試食会を東京・江東区のアリオ北砂店で行い、相方のウド鈴木とともにカレーを来場客に振る舞った。２４日に５６歳の誕生日を迎えた天野。自身が率いる“天野会”でも誕生日会があり、お笑いコンビ「はんにゃ．」の川島章良が営むすし店「鮨川しま」へ行ったことを明かした。「川島くんがすごく頑張ってる。カウンターで握って