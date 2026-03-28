歌手ブリトニー・スピアーズが、元ボディーガードによる個人アカウントへの不正アクセスを訴えている。複数メディアによると、ブリトニー側の弁護士は警備員のトーマス・バンバリー氏に対し、本人の同意や許可なく個人端末やiCloudにアクセスしたとして、差し止め通知を送付したという。 【写真】この頃は輝いていたのに… 通知書では、バンバリー氏が州法および連邦法に違