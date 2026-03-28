国民会議で検討が続いている、「食品消費税2年間ゼロ」。農家からは、悲鳴にも似た反発が上がっています。経営を圧迫する、その影響とは。 【写真を見る】“食品消費税ゼロ”に農家が悲鳴 ｢むしろ経営が苦しくなる｣ なぜ？自民党のキーマンを直撃すると… 実現に向け検討が続く、消費税減税。自民党などは、酒を除く飲食料品の消費税のみ2年限定でゼロにする政策を目指していますが… （国民民主党 玉木雄一郎代表2月25