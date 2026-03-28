静岡･袋井市の70代の無職の男性が警察官をかたるうその電話をきっかけに現金約1000万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。警察によりますと、3月上旬、袋井市の無職の73歳の男性の携帯に警視庁のシマを名乗る人物から電話があり、「東京の事件であなたの名前が挙がっている。あなたのお札を調べたい。1000万円くらい用意してほしい」と言われ、さらに、27日になって、同人物から「きょうの午後、現金を受け取りに行きます