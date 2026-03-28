28日午後、山形県新庄市で住宅火災が発生し、男性１人が病院に搬送されました。現在も消火活動が続けられています。28日午後３時前、山形県新庄市松本付近で、「隣の家から黒煙が見える」と119番通報がありました。消防からポンプ車などが出動し、現在も消火活動が続けられていますが、この火事で男性１人が煙を吸い込み病院に運ばれました。