昨今、ミサイルから競馬まで大変話題の多いアラブ首長国連邦のドバイですが、こちらに目的地でもトランジットでも訪問したのならば高層ビルや砂漠、巨大なショッピングモールだけでなく、現地の人々に愛される名店も体験したいところ。と言ってもレストランは街中にもモールにもたくさんあり、それ以外のお店もたくさんあるけどGoogleレビューを参考にしても日本人の舌に合うのか？、など不安がたくさんあります。そんな中で、今ま