「ソフトバンク６−４日本ハム」（２８日、みずほペイペイドーム）日本ハムは２試合連続の逆転負け。開幕連敗スタートは、５連敗した２０２２年以来となった。快調に飛ばしていた先発の達が、２点リードの五回に捕まった。２死満塁から近藤に走者一掃となる右中間への逆転適時二塁打を浴びると、柳町、山川にも適時打を許すなど、打者一巡の猛攻に飲み込まれてＫＯ。五回途中６安打５失点で、今季初黒星を喫した。達は「オ