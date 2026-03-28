「巨人−阪神」（２８日、東京ドーム）阪神・佐藤輝明内野手（２７）が今季初打点を挙げた。１点リードの八回だ。先頭の中野がこの日３安打目となる左翼線二塁打で好機を演出した。森下が凡退して１死後、中川から右前適時打。貴重な追加点をもたらし、好投を続ける先発・高橋を援護した。佐藤輝は六回１死で右翼への二塁打を放ち、待望の今季初安打。開幕戦は無安打だったが、主砲として存在感を示した。