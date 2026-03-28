俳優の長谷川京子が２８日、カンテレ「おかべろ」に出演し、ＣＭ女王として多忙を極めていたころを振り返って「露骨に嫌な顔をしたと思う」と語った。長谷川はかつてコカ・コーラやコーセーなど１０社１１商品のＣＭに出演していた。「コカ・コーラのダイエットコークだったんですけど、空港で撮るのにグアムの空港に行ったんです。夜に撮って。人がいないときに。朝方はわたしは戻ってたぶん撮影があったんです。なんか１個撮